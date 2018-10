Filerecord voor dit jaar op de weg: ruin 500 kilometer

De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat kwam tot een piek van 514 kilometer, veel meer dan verwacht. Op maandag had de dienst weliswaar voorspeld dat de ochtendspits fors zou zijn, maar er werd gerekend op een piek van zo’n 300 kilometer.

De ANWB, die ook vertragingen meetelt op provinciale wegen, meldde 970 kilometer. Niet eerder dit jaar stond er zoveel kilometer file, aldus een woordvoerder.

„We zien een aantal ongelukken in de buurt van Rotterdam die veel invloed hebben op het verkeer. Op de A12 bij Gouda, de A4 en de A15. De hele hoek bij Rotterdam is getroffen. Ook was er een ongeval op de A58 bij Ulvenhout, waardoor de weg even helemaal dicht moest”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ⓒ ANP

Volgens de ANWB is 530 kilometer file op snel- en provinciale wegen normaal voor een dinsdagochtend. Een woordvoerder ziet dat het vooral druk is in het westelijke deel van Nederland, maar wordt ook de rest van het land getroffen door vertragingen. „Zowel op snelwegen als provinciale wegen.”

Ook voor dinsdagavond wordt een zware spits verwacht door een combinatie van herfstweer en de ingetreden wintertijd. „We voorzien een van de drukste avonden van het jaar tot nu toe”, aldus Rijkswaterstaat.