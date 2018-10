Achttal verdacht van deelname illegale gokbende

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De hoofdverdachten zijn een 34-jarige man uit Rijswijk, een 40-jarige man uit Hilversum en een 40-jarige Nederlander die woont op Cyprus, maar tijdelijk verbleef in Den Haag. De drie mannen worden er van verdacht deel te nemen aan een criminele organisatie die in Nederland op grote schaal beroepsmatig gokweddenschappen buiten besloten kring aanbiedt.

Daarnaast is nog een 49-jarige man uit Zevenhuizen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift. Een 58-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van het aanbieden van illegale lotto en het witwassen van inkomsten daaruit.

De 40-jarige Nederlander op Cyprus zou de spil zijn bij het aanbieden van illegale gokmogelijkheden in Nederland. Het vermoeden is dat de 34-jarige man uit Rijswijk en de 40-jarige man uit Hilversum de voetbalwedstrijden waarop (anoniem) gegokt kon worden in Nederland aan de man brachten. Via diverse zogenaamde ’agenten’ boden zij aan honderden derden gokweddenschappen aan.

Het inzetten bij het gokken kon met contant geld en de eventuele winsten werden vervolgens ook contant uitbetaald. De verdachten zouden het geld dat ze verdienden met het aanbieden van illegaal gokken hebben witgewassen en geen kansspelbelasting afgedragen.

Het onderzoek startte mede naar aanleiding van informatie uit Duitsland, dat de 40-jarige Nederlander van Cyprus verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid in 2008 en 2009 bij matchfixing, waaronder ook wedstrijden in Nederland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft onderzocht of er aanwijzingen zijn dat deze verdachte nadien nog betrokken is geweest bij matchfixing, maar daarvan is tot nog toe niets gebleken.

Bij huiszoekingen zijn door de FIOD behalve administratie, ook circa 100.000 euro contant geld, auto’s en luxe goederen, waaronder Rolex-horloges in beslag genomen. Ook is op diverse panden beslag gelegd.