Flinke naschok na zeebeving Griekenland

ATHENE - Griekenland is dinsdagmorgen opgeschrikt door een flinke naschok van de zeebeving van vorige week in de Ionische Zee. Het epicentrum van deze naschok met een kracht van 5.3 lag volgens het geologisch instituut in het Duitse Potsdam in zee ten zuidwesten van het eiland Zakynthos. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers.