Verdubbeling celstraf voor ex-premier Zia

De Hoge Raad veroordeelde Zia, minister-president van 2001 tot 2006, dinsdag in hoger beroep tot tien jaar gevangenisstraf wegens verduistering van ruim 200.000 euro. Eerder dit jaar kreeg de leidster van de oppositie vijf jaar cel opgelegd, waarna in de hoofdstad Dhaka onlusten uitbraken. Het geld was bestemd voor een weeshuis. Ook haar zoon en enkele medewerkers zijn voor de corruptiekwestie bestraft.

De ex-premier en de Nationale Partij van Bangladesh (BNP) ontkennen de beschuldigingen en spreken van een politiek vonnis, bedoeld om Zia niet te laten deelnemen aan de komende verkiezingen in december. „Er is nu geen enkele kans meer dat de BNP-chef meedoet aan de verkiezingen”, zei een regeringswoordvoerder.

Zia is al jaren verstrikt in een bittere rivaliteit met de huidige premier Sheikh Hasina.