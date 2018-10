Omstreden executie van man met grote geestelijke achterstand

Ⓒ AFP

SIOUX FALLS - In de Amerikaanse staat South Dakota is Rodney Berget (56) maandag geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Hij kreeg de doodstraf nadat hij bij een mislukte uitbraak uit een gevangenis zeven jaar geleden een bewaker vermoordde. Het is de eerste doodstraf sinds 2012 die wordt voltrokken in deze staat.