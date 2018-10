Dodental noodweer Italië loopt op

Maandagavond kwam een vrijwillige brandweerman in St. Martin in Thurn (Südtirol) om het leven toen hij werd getroffen door een vallende boom. Ten zuiden van Rome kwamen twee jonge mensen om doordat een boom op hun auto viel. Hetzelfde overkwam iemand in het nabijgelegen Terracina en een wandelaar in Napels.

De bevolking is geadviseerd binnen te blijven.

In de haven van Savona, ten westen van Genua, overstroomde een autoterminal. Honderden auto’s, waaronder van het luxemerk Maserati die bestemd waren voor de export naar het Midden-Oosten, werden erdoor verwoest.