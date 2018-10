Elf doden en grote chaos door noodweer Italië

Alle havens aan de Ligurische kust, aan de andere kant van de ’laars’, zijn wegens de orkaanwinden gesloten, evenals de luchthaven van Genua. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn alle vluchten geannuleerd. Op zee worden golven van 8 tot 10 meter gerapporteerd.

Het hoge water en de harde wind hebben in de nacht van maandag op dinsdag de kustverdediging van de badplaats Rapallo deels verwoest. Veel dure jachten zijn op het land gesmeten en zwaar beschadigd.

In de haven van Savona, ten westen van Genua, overstroomde een autoterminal. Honderden auto’s, waaronder veel van het luxemerk Maserati die bestemd waren voor de export naar het Midden-Oosten, werden verwoest.

De bevolking wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven. „De uitzonderlijke golf van slecht weer heeft een dramatische tol geëist: negen doden, vier ernstig gewonden en een vermiste”, somde de minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, de gevolgen op.

Het is een grote chaos in Italië, in meerdere steden. Ⓒ EPA

Maandagavond kwam een vrijwillige brandweerman in St. Martin in Thurn (Südtirol) om het leven toen hij werd getroffen door een vallende boom. Ten zuiden van Rome kwamen twee jonge mensen om doordat een boom op hun auto viel. Hetzelfde overkwam iemand in het nabijgelegen Terracina en een wandelaar in Napels. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen vier mensen om het leven door een kleine aardverschuiving bij het Zuid-Italiaanse dorp Isola Capo Rizzuto in de provincie Crotone. De slachtoffers waren een aannemer en drie van zijn werknemers die bezig waren aan een klus.

