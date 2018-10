Kankerpatiënten dupe van stilleggen reactor Petten

Dat zegt directeur Frank de Lange van Curium, producent van medische isotopen, in het Noordhollands Dagblad. De Lange verwacht grote tekorten bij de productie nu de verwachting is dat de reactor in Petten niet voor woensdag zal worden herstart.

De reactor is dicht vanwege een lekkage, waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden.

De Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij ziet het liefst dat de reactor in Petten de deuren sluit. Volgens voorzitter Marja Raat hoort de reactor niet thuis in een duingebied. ,,Dit is weer een lekkage. Het zou vooral zorgelijk zijn als het gaat om een technisch mankement. Ik ben heel benieuwd hoeveel tritium er nu de grond in is gegaan.’’

Andere productiemethoden voor medische isotopen zouden volgens de vereniging de productie kunnen opvangen. ,,Er zijn technieken die veiliger en goedkoper zijn.’’ Maar volgens nucleaire deskundigen kunnen lang niet alle medische isotopen buiten de reactor om worden geproduceerd.

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Laka, verwacht niet direct gevaar voor de omgeving, maar maakt zich wel zorgen over de reactor. ,,Hij is verschrikkelijk oud en het heeft al heel veel geld gekost om hem draaiende te houden. En hij moet nog tien jaar mee’’, aldus Dirk Bannink van het onderzoekscentrum Laka.