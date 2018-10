Hilvarenbeek legt werk stil na fataal ongeluk

Langs de Hakvoortseweg laat de gemeente bomen kappen wegens de aanpassing van de fietspaden. Uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden is de kap van de bomen en het asfalteringswerk stilgelegd, zegt een gemeentewoordvoerster. Wanneer het werk wordt hervat, is nog niet bekend.

De weg was maandag dicht voor het verkeer. Verkeersregelaars van de aannemer waren aanwezig om fietsers te laten weten wanneer het veilig was om door te rijden. Hoe het ongeval desondanks kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Behalve de politie doet ook de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) onderzoek.

Bekijk ook: Fietser overleden door vallende boom