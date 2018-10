Rampvliegtuig vloog dag eerder al onregelmatig

Na het opstijgen van Denpasar op het vakantie-eiland Bali op zondagavond, waren er ongewone variaties in hoogte en vliegsnelheid in de eerste paar minuten van de vlucht. Er was sprake van een plotselinge daling van 875 voet in een tijdsbestek van 27 seconden, terwijl het toestel normaal gesproken had moeten stijgen, voordat het stabiliseerde en verder vloog naar Jakarta.

Echter, de piloten hielden het vliegtuig op een maximale hoogte van 28.000 voet vergeleken met 36.000 voet op dezelfde route eerder in de week. Lion Air-topman Edward Sirait zei maandag dat er een technisch probleem was opgetreden tijdens de vlucht van Denpasar naar Jakarta, maar dat het was opgelost ,,volgens de richtlijnen''.

Twee passagiers op die eerdere vlucht meldden op Instagram dat ze zich zorgen hadden gemaakt over problemen met het airconditioningsysteem en de verlichting in de cabine voordat het vliegtuig bijna drie uur te laat vertrok. Een van hen, tv-presentatrice Conchita Caroline, voegde eraan toe dat ze een ,,raar'' motorgeluid had gehoord bij het opstijgen, dat tijdens de vlucht aanhield.

Onduidelijk is of de cabineproblemen op enigerlei wijze verband hielden met de technische problemen genoemd door de topman van de luchtvaartmaatschappij.