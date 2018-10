Inter Scaldes op 1 in Lekker500

De Keuken van restaurant Inter Scaldes. Ⓒ ANP

GRONINGEN - Restaurant Inter Scaldes van Jannis en Claudia Brevet in Kruiningen staat dit jaar op de eerste plaats van Lekker500. In de nieuwste editie van de restaurantgids neemt het Zeeuwse restaurant die toppositie over van de Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer. De Librije is nu nummer twee. De Leest in Vaassen van Jacob-Jan Boerma en Kim Veldman staat op plek drie.