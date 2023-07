Canadese rechter: ’Emoji opgestoken duim telt officieel als handtekening’

Deze uitspraak, aldus The Guardian, kostte boer Chris Achter in elk geval liefst 56.000 euro voor het niet naleven van zijn contract. In de rechtszaak stonden graaninkoper Kent Mickleborough en boer Achter tegenover elkaar. Mickleborough had een telefoongesprek met boer Achter over het leveren van vlas. Daarna stuurde hij een foto van een contract om tonnen vlas te leveren. In het bericht vroeg hij aan Achter om het contract te bevestigen. Daarop reageerde de boer met een emoji van een opgestoken duim.

Op het moment dat boer Achter het vlas moest leveren, gebeurde dat niet terwijl de prijzen voor het gewas wel stegen. De twee mannen gingen vervolgens in discussie wat nou de betekenis van de emoji was en vroegen de rechtbank een beslissing te nemen over hun ruzie. De graaninkoper zei in de rechtbank dat eerdere contracten ook per sms waren bevestigd en suggereerde dat de emoji betekende dat de boer akkoord ging met de voorwaarden van het contract.

Volgens de boer had de emoji helemaal niet zo'n zwaarwegende betekenis. ,,Een emoji is geen digitale handtekening van een contract,” zei boer Achter in een officiële verklaring. ,,Ik had geen tijd om het vlascontract te bekijken en wilde alleen maar aangeven dat ik zijn sms-bericht heb ontvangen.”