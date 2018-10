Cardiologenclub aast op failliete ziekenhuizen

CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten.

Maandagavond maakte ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk bekend dat het werkzaamheden van het failliete ziekenhuis in Lelystad wil voortzetten. Ook wil het, samen met de huisartsen, de gezamenlijke polikliniek in Dronten openhouden. Cliëntenraad-voorzitter de Bruin denkt echter dat St Jansdal weinig kans maakt met de plannen.

Uiteindelijk bepaalt de curator wie de ziekenhuizen mag overnemen. Bij CCN was dinsdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

De IJsselmeerziekenhuizen werden afgelopen donderdag bankroet verklaard. Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en een verloskundigenpraktijk in Lelystad.