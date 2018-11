’Het gaat Tesla-rijder niet om het milieu’

Vreemd dat vooral de linkse partijen die zo voor de gewone man zeggen op te komen, hiermee van harte instemmen.

Indirect zijn die fiscale voordelen ook een forse steun in de rug voor Elon Musk, want zonder die voordelenb zouden Tesla’s ook voor de rijke man veel te duur zijn. Al een miljard of zes is er verspild aan de subsidie op hybride en stekkerauto’s. Bakkerskinderen moet je geen brood geven, luidde het gezegde.

P. Kremer, Harmelen