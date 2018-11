Tussengeneratie studenten eist geld

Britte Veltman en Amelia Zuidema studeren verpleegkunde aan de Hanzehogeschool. De twee 20-jarigen vonden het al zuur toen ze in 2015 begonnen en ze geconfronteerd werden met de afschaffing van de basisbeurs. Het leenstelsel kwam daarvoor in de plaats. De basisbeurs werd in 1986 ingevoerd en daarvoor kregen ouders van studerende kinderen een opslag op de kinderbijslag.

Discriminatie

Maar het financiële verhaal werd nóg zuurder toen bekend werd dat dit studiejaar startende studenten geen 2000, maar 1000 euro collegegeld hoeven te betalen. „Dat vinden we oneerlijk. We gunnen ze natuurlijk een lager collegegeld, maar dat zou voor alle studenten moeten gelden”, vertelt Britte. „Er is een grote groep die nergens van profiteert. Dit is discriminatie. Daarom eisen we nú financiële compensatie.”

Overigens is er vanuit het Ministerie van Onderwijs wel een soort compensatieregeling voor de tussengeneratie in het leven geroepen; een studievoucher van 2000 euro die studenten pas tussen de 5 en 10 jaar na afstuderen mogen gebruiken, in het kader van een leven lang leren. Voorzitter Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond: „Dat slaat natuurlijk nergens op. Het is veel verstandiger om de gedupeerden nu al gebruik te laten maken van de voucher. Dan kunnen ze er bijvoorbeeld een deel van hun master mee betalen.”

Ze vervolgt: „Het leenstelsel raakt zowel studenten die zich diep in de schulden moeten steken als het hoger onderwijs hard. Zonder enige vorm van compensatie hebben we nu drie lichtingen aan studenten - dat zijn er ruim 574.000 - die wel schulden hebben moeten maken, maar niet beter onderwijs kregen. Voor de 123.000 ondertekenaars en de LSVb is de maat vol.”

Onderwijsinstellingen beloofden in 2015 bij de invoering van het leenstelsel om 600 miljoen aan voorinvesteringen te doen zodat de startende studenten konden genieten van een hogere onderwijs kwaliteit. Van Breugel: „Hier is alleen niks van terecht gekomen, er is volgens de rekenkamer maar 280 miljoen aantoonbaar besteed aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Studenten gaan 24 november protesteren tegen het leenstelsel. Van Breugel: „Het is bizar dat we jonge mensen diep in de schulden laten steken om te kunnen studeren. De basisbeurs, die moet terug!”