Nachtelijke kou eist al levens daklozen

BRUSSEL - De eerste nachtelijke koude heeft in Brussel het leven gekost aan twee vrouwen. Een 41-jarige dakloze vrouw werd maandag levenloos op straat aangetroffen in de deelgemeente Schaarbeek. Dinsdagmorgen vonden voorbijgangers het lichaam van een circa 55-jarige vrouw in het centrum van de stad. Van de eerste vrouw is zeker dat ze aan onderkoeling is overleden, van de tweede vermoedt het Brussels parket dat eveneens.