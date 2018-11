’Portemonee raakt steeds leger’

De prijzen van verse groenten en fruit zullen explosief stijgen onder het bekende mom ’beter voor het milieu’ en dan gaan ze ook nog eens de BTW verhogen van 6 naar 9%. Energiekosten zullen stijgen door verhoging van de belasting erop. Zorgkosten blijven maar stijgen terwijl er al zoveel wanbetalers zijn omdat men het niet meer kan ophoesten. Benzineprijs is absurd hoog, wederom door torenhoge accijns die men hanteert en natuurlijk dat eeuwige kwartje van Kok dat eigenlijk tijdelijk zou zijn. Huurprijzen rijzen de pan uit en koopwoningen zijn onbetaalbaar geworden. En wat krijgen we ervoor terug?

Alles maar dan ook écht alles wordt maar duurder en duurder terwijl het inkomen van de mensen vaak minimaal is. De wegen slibben dicht, files zullen meer regelmaat dan uitzondering worden. Ziekenhuizen gaan zelfs failliet en veel bejaardenhuizen zijn al jaren gesloten. Eenzame hulpbehoevende oudjes krijgen niet de zorg en aandacht die ze verdienen, niet alleen in het medische circuit maar hun kinderen hebben geen tijd meer. Zij moeten lange werkweken maken om al die rijzende kosten te kunnen blijven betalen. Grote woningnood want asielzoekers krijgen voorrang, kom daar maar eens tussen.

Het is onleefbaar geworden in ons land, niet als je het vergelijkt met ontwikkelingslanden maar wél als je ziet waar we vandaan komen.

P. van Neck, Rotterdam