Russische raketproeven gepland boven Noorse zee

De topman stelt zich geen zorgen over de test te maken. Van een escalatie wil hij niet weten. De Russen hebben de raketproeven zoals het volgens internationale afspraken hoort aangekondigd. Ze hebben plaats boven internationale wateren waar het iedereen vrij staat dit soort proeven uit te voeren.

„Ik verwacht geen problemen”, aldus Stoltenberg vlak voor de NAVO een grote demonstratie van militaire capaciteiten begon in een fjord vlakbij Trondheim. Ook Nederland neemt deel aan deze demonstratie met de marineschepen Johan de Witt en Karel Doorman en eenheden van het Korps Mariniers.

’Dat is niet dramatisch’

Ook volgens de Noorse minister van Defensie, Frank Bakke-Jensen, is er nog geen reden tot paniek: „Dat is niet dramatisch”, legde hij gisteren uit in de Noorse hoofdstad Oslo. „ Ik let op de aangekondigde raketproeven en volg de Russische manoeuvre”, aldus Bakke-Jensen.

De NAVO is 25 oktober begonnen aan de grooste oefening in tijden. Onder de naam ’Trident Juncture’ wordt er met 50.000 militairen getraind in Noorwegen. Duizend Nederlandse militairen doen mee als onderdeel van de snellereactiemacht VJTF. Het doel is het herzien van de reactiemogelijkheden, de responscapaciteit en de strategische mobiliteit - zowel op land en op zee als in de lucht.

