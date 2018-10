Ook kommer en kwel in avondspits verwacht door regen, wind en duisternis

Volgens Weerplaza draait de wind van het zuiden naar het westen en trekt flink aan. Langs de kust neemt de wind in de loop van de middag toe tot stormachtig, windkracht 8. In de kustprovincies, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland zijn tijdens de avondspits windstoten van 60 tot 85 km per uur mogelijk hinderlijk in het verkeer.

Ook Rijkswaterstaat verwacht ’een van de drukste avonden van het jaar tot nu toe’. De eerste files ontstaan dinsdagmiddag al vroeg. „Vanaf 15.00 uur verwachten we dte eerste vertragingen op de snelwegen rond Rotterdam. Ook op de A4 bij Leiden ontstaat gaat de vaart er al vroeg uit. Rond 16.00 uur volgen ook de knelpunten rond Utrecht, Eindhoven en Arnhem”, aldus Rijkswaterstaat.

Na het ingaan van de wintertijd verloopt een groot deel van de avondspits weer in het donker, wat een deel van de extra vertraging verklaart. De drukste tijd van het jaar op de weg wordt ook veroorzaakt het hoge verkeersaanbod in het najaar.