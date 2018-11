Ik heb een heel klein appartementje achter mijn kapsalon, waar ik vroeger als kind ook met mijn ouders heb gewoond, en waarin ik mijn zoon met vrouw en kind heb opgevangen. In 2017 is de kapsalon verkocht. De nieuwe eigenaar wilde mij er zeer graag uit hebben. Kortom, woning is tegenwoordig bedrijfsruimte, dus zoon woont illegaal en zo kreeg de eigenaar een stok om te slaan. Zoonlief staat in december met vrouw en kind op straat, op straffe van een boete van 50000 euro. Hij heeft 13 jaar inschrijving bij Woningnet, maar geen enkele kans op een woning. Ik vind het natuurlijk ook verschrikkelijk wat asielzoekers hebben meegemaakt, maar statushouders gaan voor. Dat je als Nederlander met vrouw en kind op straat moet zwerven kan er bij mij niet in. De overheid heeft zelfs de plicht, volgens de grondwet, voor woonruimte voor iedere Nederlander te zorgen. Ons land wordt steeds minder sociaal.

Een wanhopige vader

(naam bekend bij

de redactie)