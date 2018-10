Boomdrama Hilvarenbeek: omgekomen fietser is 77-jarige man

De fietser is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Ⓒ MaRicMedia

HILVARENBEEK - De fietser die maandagmiddag om het leven kwam toen hij onder een omgezaagde boom in Hilvarenbeek terechtkwam, is een 77-jarige man uit Biest Houtakker, een dorp in de buurt van Hilvarenbeek.