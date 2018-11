Brand door knaagdieren

Nu is er vanaf 2017 regelgeving die het erg moeilijk maakt om buiten de gebouwen knaagdieren te bestrijden. Naar mijn mening werkt dit stalbranden in de hand, want eenmaal binnen kunnen ze de elektrische installaties aanvreten en is de kans op brand veel groter. Ook de vrije uitloop van dieren maakt het makkelijker voor ratten en muizen om binnen te dringen. Dezelfde regelgeving maakt ook dat onze steden door ratten en muizen worden overlopen!

Adriaan van Eerdt, Creil