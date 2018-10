Verdachte liquidatie Endstra weer vrij

Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt nog of het hoger beroep instelt tegen de beslissing van de rechtbank, zegt een woordvoerder. De advocaat van G. was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.

Willem Endstra werd op 17 mei 2004 in Amsterdam-Zuid doodgeschoten, 51 jaar oud. Hij belegde misdaadfortuin van tal van criminelen in vastgoed. Willem Holleeder werd eerder veroordeeld voor het afpersen van onder anderen Endstra en staat nu terecht voor zijn veronderstelde betrokkenheid bij diens liquidatie.

Op 1 oktober arresteerde de politie ook Dino Soerel in de zaak-Endstra. Hij werd aangehouden in zijn cel. Soerel (57) werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang in het liquidatieproces Passage, dat om een reeks afrekeningen draaide. De rechter-commissaris schorste zijn voorarrest in de zaak-Endstra op 16 oktober. Hij blijft wel in de cel, in het kader van de eerdere veroordeling.

In oktober heeft de politie nog diverse andere verdachten aangehouden, in meerdere oude moordzaken. Naast de zaak-Endstra gaat het om de liquidatie van John Mieremet (Thailand, 2005) en Hakki Yesilkagit (Tilburg, 2006). Gezien enkele beslissingen van de rechter, waaronder die in de zaak tegen Donald G., lijkt het voor het OM niet altijd even eenvoudig de verdachten in voorlopige hechtenis te houden.

