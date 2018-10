Horrorverpleger bekent 100 moorden

Eerder kreeg hij al levenslang voor twee moorden en twee pogingen tot doodslag. Högel werkte van 1999 tot 2006 als verpleger in twee ziekenhuizen. Hij diende bij ruim honderd patiënten het middel Gilurytmal toe, dat leidt tot ernstige hartritmestoornissen en plotselinge bloeddrukdalingen. Zo meldt de NOS.

Hij deed dit om als held uit de hoek te komen op het moment dat hij na het inspuiten van het middel, zijn patiënten zou redden door middel van reanimatie.

Högel werd in 2005 op heterdaad betrapt en drie jaar later werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel.

De aanklager beschuldigt de 41-jarige Högel ervan 62 patiënten in een kliniek in Delmenhorst en 35 in een kliniek in Oldenburg om het leven gebracht te hebben. Hij zit al wegens zes moorden een levenslange gevangenisstraf uit.

Meer dan 120 nabestaanden zijn mede-aanklager in de zaak tegen Högel.