Twee Duitse ’drugspiloten’ voorlopig op vrije voeten

Het tweetal, dat elke betrokkenheid ontkent, is na ongeveer een jaar wel uit voorarrest vrijgelaten.

Beide verdachten vertrokken op 20 januari 2017 met hun gehuurde toestel vanaf vliegveld Teuge, nabij Apeldoorn. Eerst ging de vlucht naar de Duitse stad Bottrop, volgens henzelf om te tanken, waarna koers richting Groot-Brittannië werd gezet.

Vlak voor de Britse kust maakte het kleine passagiersvliegtuig plotseling rechtsomkeert naar Teuge. Volgens de verdachte Duitsers deden ze dit, omdat ze onderweg doorkregen dat „iets niet pluis was.”

Aanhouding

Terug in Nederland werden ze aangehouden door douaniers, nadat die in twee koffers de drugs aantroffen. Verdachte Lukas G. (32 jaar) maakte volgens de beambten een uiterst zenuwachtige indruk. Dat was, naast de bijzondere vliegroute, een reden voor de doorzoeking.

De twee piloten hadden al vijf eerdere vluchten gevlogen voor dezelfde opdrachtgever, die zij ontmoetten in een nachtclub in Eindhoven. De koffers met heroïne werd aan hen overhandigd in het hotel van Thermen Bussloo.

De lading harddrugs hadden een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. De vliegeniers konden 5000 euro verdienen voor hun vlucht naar Groot-Brittannië, maar zeggen nooit te hebben geweten dat ze destijds heroïne vervoerden.

Eerst andere scenario’s onderzoeken

De advocaten willen dat eerst andere scenario’s onderzocht worden en dat daarnaast de uitslag van een nog lopend DNA-onderzoek afgewacht wordt. Zo zou verdachte Pascal R. kampen met de huidaandoening psoriasis, waardoor hij vaak huidschilfers verliest. Op die manier zou zijn dna, afkomstig van huidschilfers via de rits in de koffer kunnen zijn beland.

Vanwege de diverse verzoeken van de verdediging gaat de rechtszitting op 12 maart 2019 verder.