Beer doodt wolvin in Dierenrijk Nuenen

„De twee jaar oude wolvin kwam na een stoeipartij met soortgenoten uit het water toen ze werd aangevallen door de beer”, aldus een woordvoerster van het park dinsdag. „Enkele bezoekers zagen het gebeuren en waarschuwden de dierenverzorgers maar de wolvin bleek al overleden. Het is erg verdrietig.”

Ze spreekt van een noodlottig ongeval. Bezoekers en verzorgers waren aangeslagen en zijn opgevangen. Waarom de beer de wolvin plotseling greep is volgens haar nog niet duidelijk.

Vier wolven en vier bruine beren zijn volgens de woordvoerster met opzet bij elkaar in één verblijf gezet. „Dat is een verrijking van het leven van zowel wolven als beren, omdat ze uitgedaagd worden om samen te spelen. Het heeft ook nooit eerder voor problemen gezorgd. Niet bij ons en voor zover we weten niet bij andere dierentuinen.” Er is volgens Dierenrijk Nuenen dan ook geen reden om de dieren uit elkaar te halen.