Man mag tot 3001 de weg niet meer op

Toen de politie zijn rijbews ging natrekken, bleek dat deze in 1983 was verlopen. Uit nader onderzoek bleek dat zijn rijbewijs was ingetrokken van maart 1988 tot december 3001.

’Veel strafpunten verzameld’

Nine News Australia zocht de man op en vroeg hoe de vork in de steel zat. „Veel strafpunten verzameld”, gromde Davie. Naar eigen zeggen is de man nooit betrokken geweest bij een ongeluk, maar is hij wel drie keer betrapt tijdens rijden onder invloed.

Dat hij werd aangehouden mag opmerkelijk worden genoemd. Volgens Davie had hij al dertig jaar niet meer achter het stuur gezeten. „Dat is erg ongelukkig ja.”

Nog even wachten

Volgende maand moet Davie voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden. Als hij 1046 jaar oud is, mag hij zijn rijbewijs weer in ontvangst nemen.