Trump: baby’s niet automatisch Amerikaan

Hij overweegt een presidentieel decreet uit te vaardigen dat een einde maakt aan deze regel in de Amerikaanse grondwet, zegt hij volgens transcripties uit een interview in het programma ’Axios on HBO’ dat komende zondag wordt uitgezonden. De regel mag volgens hem niet meer gelden voor baby’s van wie de ouders geen immigrant zijn of illegaal op Amerikaanse bodem verblijven.

„We zijn het enige land ter wereld waar een bezoeker een kind krijgt en de baby in wezen een Amerikaans staatsburger is”, zegt Trump in een maandag opgenomen interview. „Het is belachelijk. En het moet stoppen.”

Volgens de president is er geen aanpassing van de grondwet nodig.