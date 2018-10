Veroordeelde Baybasin moet Staat 1,5 miljoen euro betalen

Het bedrag is volgens het gerechtshof in Den Bosch het voordeel dat Baybasin overhield uit een afpersingszaak. De Hoge Raad is het hiermee eens en houdt de uitspraak in stand.

Baybasin stelde cassatie in, omdat de berekening volgens hem niet klopte en hij het niet eens was met de motivering. Zo zou de advocaat van Baybasin niet voldoende in staat zijn gesteld om een belangrijke getuige te ondervragen. Maar volgens de Hoge Raad zijn er wel degelijk mondelinge en schriftelijke vragen gesteld aan deze getuige.

De Koerd kreeg in 2002 levenslang opgelegd, onder meer voor het medeplegen van moord in Turkije en uitlokking daartoe. Baybasin heeft altijd ontkend. Maar in april wees de Hoge Raad ook dit cassatieverzoek af en bleef de veroordeling in stand.

Bekijk ook: Geen nieuw proces voor Koerd Baybasin