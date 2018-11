’Nederland is kapotbezuinigd’

Als je alle problemen in dit land op een rijtje zet, zoals de woningnood, het gebrek aan onderwijzend personeel, ziekenhuizen die moeten sluiten, door die zogenaamde fantastische marktwerking, problemen bij defensie etc. kun je maar tot één conclusie komen: Dit land is totaal kapot bezuinigd.

Met dank aan drie kabinetten Rutte en zijn voorganger Balkenende, die deze sloopoperatie is begonnen. Na twee kabinetten Rutte was al duidelijk welke kant het op zou gaan en toch heeft men deze wegkijkende, alles weglachende schoothond van Europa weer in het zadel geholpen.

A. Klasen