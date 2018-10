Minister Bruins onder vuur wegens failliete ziekenhuizen

„Hoe heeft dit dieptepunt in de zorg kunnen ontstaan?”, zei PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij vindt dat de minister niet genoeg heeft gedaan om de twee ziekenhuizen te redden. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, aldus Agema.” Ze neemt het Bruins ook kwalijk dat hij vorige week de ziekenhuizen omschreef als „een stapel stenen.”

Bruins gaf aan ook verrast te zijn door de snelheid waarmee de kwestie zich vorige week ontwikkelde, vooral in het geval van MC Slotervaart. Op dinsdag werd bekend dat er uitstel van betaling was aangevraagd, op donderdag werd het ziekenhuis failliet verklaard. Een dag later moesten patiënten al worden overgeplaatst.

Coalitie fel

Coalitiepartijen D66 en CDA reageerden ook fel. Ze vinden de ziekenhuissluiting buitengewoon abrupt en vragen zich af of de landing niet wat zachter had gemoeten, vooral voor het personeel en de patiënten.

De VVD-bewindsman wijst erop dat de stekker er door de zorgverzekeraar is uitgetrokken. Tussen de twee is contact geweest. Hem is verteld dat het sluiten van het ziekenhuis is gedaan omdat de kwaliteit van de zorg ’onder druk’ kwam te staan. Volgens de verzekeraar liep personeel weg en haalden leveranciers hulpmiddelen terug.

Bruins stelt dat de NZa onderzoekt of dit relaas klopt. Ook de curator komt met een rapport. „Hier is het laatste woord niet over gezegd”, aldus de zorgminister.

Spijt

De VVD’er laat weten inmiddels spijt te hebben van een uitspraak die hij vorige week deed. Hij zette de failliete ziekenhuizen weg als ’een stapel stenen’. Dat kwam hem op felle kritiek te staan, onder andere van het personeel dat nu op straat staat. „Heel vervelend als ik onduidelijk of rauw ben geweest”, zegt hij.