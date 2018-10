CDA: meer natuur in de stad

De christendemocraat gaat morgen bij het begrotingsdebat met minister Schouten (Natuur) pleiten voor een landelijk programma met overheden en natuurvrijwilligers om de stad te vergroenen. Geurts denkt aan meer bomen in plantsoenen, in kaart brengen van verdwenen groen en een beter bewustzijn.

Ook stedelingen zelf kunnen aan de slag. „Steeds meer achtertuinen liggen vol met stenen”, constateert Geurts. Hij vraagt de minister nog niet direct om de portemonnee te trekken: „Eerst een plan maken en dan kijken wat het kost.” Het voorstel lijkt te kunnen rekenen op steun van een Kamermeerderheid.

Landbouw

De christendemocraat ziet met lede ogen aan hoe de afgelopen decennia steeds meer landbouwgrond en natuur is opgeofferd om de bevolkingsgroei van Nederland op te vangen.

„In de afgelopen zestig jaar is er 550.000 hectare grond aan de landbouw onttrokken”, legt Geurts uit. „Onlangs verscheen er nog een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat natuur in onze hoofdstad steeds verder in de verdrukking komt. Binnen de Ring gaat het om zo’n 550 voetbalvelden aan natuur dat in vijftien jaar tijd is verdwenen.”

Geurts is geschrokken van het onderzoek: „Dat is ongehoord veel en krijg je ook nooit meer terug.” Het stoort de parlementariër dat er bij natuur vooral wordt gekeken naar de boer, maar juist in de agrarische sector wordt volgens hem per definitie al gewerkt met de natuur. „Steden pakken hun verantwoordelijkheid niet. Er is grote behoefte om flink bij te bouwen, maar die woonwijken moeten ook leefbaar zijn. Hou die natuur dicht bij mensen. Daarom wordt het hoog tijd dat de minister de regie pakt.”

GroenLinks

Het groene stedenplan lijkt politiek eerder uit de hoek van GroenLinks te komen. Maar CDA-Kamerlid Geurts merkt in de praktijk juist het tegendeel bij de milieupartij. Hij wijst onder andere naar het hyperlinkse Amsterdamse stadsbestuur: „We zien dat veel colleges van burgemeester en wethouders, zoals in Amsterdam, hier in hun coalitieakkoord geen noemenswaardige aandacht aan besteden. Het zegt genoeg dat het woord ‘natuur’ er in de hoofdstad maar één keer in voor komt.”