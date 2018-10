’Doorzichtige flirt PO-raad’

Vandaag komt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting aan de orde. Schueler: „Ik doe een oproep aan minister Slob om bij het nieuwe bestuursakkoord de docenten en de bonden te betrekken. We willen niet ’meepraten’, maar zorgen dat het structurele geld naar het primaire proces gaat: eerlijk loon en extra handen ter vermindering van de werkdruk. De nood is hoog. En er is geld.”

Volgens Schueler hebben de onderwijsteams laten zien dat ze prima zelf het geld op de juiste bestemming kunnen laten komen. „Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen bij het inzetten van de eerder dit jaar vrijgekomen werkdrukmiddelen. Honderden schoollteams hebben dat geld goed ingezet met bijvoorbeeld extra reken- en taal coördinatoren en onderwijsassistentes.”

Strijdbijl begraven

De PO-raad liet gisteren, na een jaar vol acties en stakingen in het onderwijs, weten de strijdbijl met OCW te willen begraven. Volgens Schueler is deze doorzichtige vrijage alleen maar erop gericht om de miljoenen die vrijkomen alléén met OCW te verdelen. „Binnenkort starten de besprekingen weer voor het bestuursakkoord. Daarom wordt er zo openlijk geflirt. In zo’n akkoord, dat om de vier jaar wordt gesloten, staan alleen maar losse projectjes op bijvoorbeeld ICT-gebied, waarbij gekeken wordt naar een inkoopcoöoperatie. Of een monitoring van een benchmark-onderzoek naar strategisch HRM-beleid. Dan zakt mijn broek af. In het nieuwe akkoord moet het gaan over de dagelijkse sores van het personeel en dáár zouden het geld op gericht moeten zijn.”

Volgens woordvoerder Ad Veen van de PO-raad is het niet zo dat de raad alles naar zich toetrekt. „Maar onze agenda is groter dan salaris en lerarentekort. Daarnaast zien we dat het chagrijn en wantrouwen tussen sector en politiek is toegenomen en iedere discussie over goed onderwijs verstomt. Daarom willen we de strijdbijl begraven, want het wantrouwen kan ernstige gevolgen hebben.”

’Meer inzicht nodig’

Hij vervolgt: „Er is nu een lerarentekort en daarvoor moeten ook nu oplossingen komen. Schoolbesturen moeten daarom beter inzichtelijk maken wat ze doen met het geld voor onderwijs, er is dringend een onderzoek nodig naar de toereikendheid van de bekostiging en we moeten met elkaar samenwerken. Dat moet kunnen, we hebben allemaal hetzelfde doel: goed onderwijs voor alle leerlingen.”

Onze verslaggever Inge Lengton is bij het debat aanwezig en twittert live mee: