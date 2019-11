Oor van parlementslid afgebeten tijdens aanval in Hongkong

De politie doet onderzoek op het plaats delict net buiten het winkelcentrum. Ⓒ REUTERS

HONGKONG - Een man heeft zondag in Hongkong bij een aanval met een mes vijf mensen verwond. Het lijkt er op dat hij te keer ging in reactie op de demonstraties tegen de toenemende invloed van China die al maandenlang in de stadstaat worden gehouden.