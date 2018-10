Weg met de filestress

Ⓒ DE TELEGRAAF

Amsterdam - Scheldkanonnades achter het stuur, steeds wisselen van baan om een paar meter te winnen, of achteroverleunen en accepteren dat de eindbestemming later wordt bereikt dan gehoopt: files roepen verscheidene emoties op bij automobilisten. Toch kunnen bestuurders zich maar beter berusten in hun lot: het fileleed zal volgens de nieuwste raming van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de komende jaren flink groeien.