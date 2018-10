Mist rond politieke giften

Uit jaarverslagen die zijn overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken valt daardoor niet op te maken of een van de partijen wordt ondersteund door een omstreden donateur.

Er gingen in 2017 zoals ieder jaar miljoenen aan giften naar politieke partijen in Nederland. Jaarlijks moeten partijen rapporteren over giften die hoger zijn dan 4.500 euro.

Overkoepelende organen

De VVD kreeg in 2017 in ieder geval ruim 1,4 miljoen euro, blijkt uit de rapportage. Dat geld is vooral afkomstig van sponsoren die zijn ondergebracht in overkoepelende organen. Zo bracht bijvoorbeeld ’de Ivo Opstelten Foundation’ 50.000 euro in de kassa van de liberalen. De stichting mr. H.C. Dresselhuysfonds maakte zelfs een half miljoen over naar de VVD. Slechts een enkeling maakt nog een bedrag boven de 4.500 euro uit eigen naam over. Twee particulieren, uit Soest en Wassenaar, deden dat in totaal voor 25.000 euro.

Ook bij het CDA is te zien dat gulle gevers niet altijd met naam aan een schenking willen worden gekoppeld. De christendemocraten melden giften van in totaal 177.600 euro. 173.100 euro daarvan is overgemaakt vanuit de plaats Blaricum, al worden voor transacties verschillende (bedrijfs)namen gebruikt.

Ook bij 50Plus is in het meldingsoverzicht gebruik gemaakt van een bedrijfsnaam. Van de 155.000 euro die de partij in 2017 opgaf, komt 150.000 euro van het bedrijf Metterwoon. Bekend is dat bedrijfseigenaar en vastgoedmiljonair Chris Thünnessen al jaren trouwe sponsor van de ouderenpartij is. In het verleden schonk hij ook al enorme bedragen aan Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland. Zodoende leerde hij 50Plus-oprichter Jan Nagel kennen.

De PVV geeft twee giften van 4.600 euro op, waardoor de teller op 9.200 euro uitkomt. Die twee giften zijn afkomstig van de eigenaar van het bedrijf ’Natuurlijk in evenwicht’. D66 kreeg in 2017 ruim 1,3 ton aan giften boven de 4.500 euro. ChristenUnie kwam, inclusief inzamelingsacties, op een kleine 3,3 ton. SGP op 10.000 euro en DENK ontving 11.922 euro.

Deel van salaris afdragen aan partijkas

Bij een aantal linkse partijen valt op dat volksvertegenwoordigers een deel van hun salaris afdragen aan de partijkas. Dat is ook zo afgesproken. In het overzicht van het ministerie wordt die bijdrage meegeteld als gift, waardoor de teller bij GroenLinks boven de 2 miljoen euro komt en bij de SP zelfs boven de 5 miljoen. PvdA meldt - inclusief afdracht van salaris - iets meer dan 1,4 ton aan giften.

Partijen zijn nu jaarlijks verplicht om giften boven de 4500 euro te melden in het jaarverslag. Dat is volgens de controlerende commissie nodig om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Er gaan stemmen op om in de toekomst ook lagere giften te laten melden.