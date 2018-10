Laatste plek in Nederland krijgt chipkaart

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

SCHIERMONNIKOOG - Schiermonnikoog is de enige plek in Nederland waar mensen nog niet kunnen inchecken in het openbaar vervoer. Reizigers moeten een kaartje kopen bij de buschauffeur. Maar dat gaat veranderen: vanaf januari kunnen mensen ook op het Waddeneiland reizen met de chipkaart. Ook pinnen in de bus wordt dan mogelijk.