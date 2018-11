Uitslag stelling: ’Lekker dagje kringlopen’

Nederland telt nu ruim 1700 kringloopwinkels, aldus onderzoek van het CBS. Dat zijn er 100 meer dan vier jaar terug. Shoppen bij de tweedehandswinkel heeft niet langer het stempel ’armoedig’, maar het geldt als hip en duurzaam winkelen.

Zo’n zeven op de tien respondenten schaffen wel eens iets aan bij de kringloop. Het gaat dan steevast om ’spullen die in gewone winkels niet meer te krijgen zijn, zoals lp’s van 50 jaar geleden, spullen uit de tijd van opa en oma, spotgoedkope boeken, etc.’ Bijkomend voordeel is, volgens een tweedehandsliefhebber: „Je doet er nooit een miskoop, want het kost zo weinig dat als het niets is, je het gewoon weer naar een andere kringloop brengt.”

Voor sommigen is het struinen tussen tweedehands huisraad of kleding een prettig uitje: „Het is gewoon leuk om af en toe een middagje te ’kringlopen’. Gewoon om te kijken of er nog leuke dingetjes tussen staan. Een heerlijk tijdverdrijf op een druilerige, vrije dag.” Anderen zijn meer serieus en vinden het ’een regelrechte sport om iets te vinden in het assortiment’. Zo schrijft een fanatieke speurder: „Aanbod is vaak een beetje gedateerd, maar juist daarom niet meer te koop. Soms is er een verrassende vondst, bijvoorbeeld serviesdelen die uit productie zijn.” Zeker 64 procent van de deelnemers ’vindt het heerlijk om tussen tweedehands spullen te snuffelen’.

Voor diegenen die minder bedeeld zijn, is de kringloop vaak een noodzaak, zo weten de meesten. Zo’n 67 procent van de deelnemers denkt dat de huidige grote interesse in kringloopwinkels aantoont dat er sociale groepen in de samenleving zijn die niet profiteren van het gunstige economische tij. „Voor sommigen is de kringloop goed als het inkomen niet hoog is”, stelt een respondent. En een ander valt bij: „Voor veel mensen zijn deze winkels een manier om toch nog iets extra’s te kunnen kopen, zoals kleding. Ik koop er zelf veel boeken, stripalbums, glazen, mokken en bepaalde borden. Je kan er op een leuke manier je servies aanvullen. Ik hoop dat de kringloopwinkels nog lang blijven bestaan.” Zes op de tien deelnemers denken dat de populariteit van de tweedehandswinkels een uitvloeisel is van de ’magere’ economische jaren die achter ons liggen.

Sommigen kiezen milieubewust voor de kringloop en benadrukken dat deze de grote afvalberg vermindert. Zo betoogt een recycling-ijveraar vurig: „Bruikbare spullen weggooien terwijl een ander er nog plezier van kan hebben, is zo’n grote verspilling. En ik ben erg tegen verspilling.” Deze stroming in de maatschappij is groeiende. Volgens Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing & Retailing aan de Nyenrode Business Universiteit kopen meer mensen bij de kringloop omdat we nu makkelijker afstand doen van wat we bezitten: ‘We kopen niet meer voor de eeuwigheid. Dat past niet zo bij deze tijdgeest’.

Dat de ’afdankertjes’ bij de tweedehandswinkel nog zeer bruikbaar zijn, blijkt uit veel reacties van respondenten. „Tegenwoordig doen mensen veel vaker hun nog goede, leuke spullen en kleding weg naar een kringloopwinkel.”