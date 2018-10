Amsterdam neemt veiligheidsmaatregelen onder loep

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De brief volgt na berichtgeving van De Telegraaf, waaruit bleek dat er veel mis ging bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Daar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie, maar privacy- en veiligheidsmaatregelen waren lange tijd niet op orde. De volledige gemeenteraad heeft hierover een spoeddebat, dat donderdag plaatsvindt, aangevraagd. Dinsdag werd bekend dat ook de gemeentelijke rekenkamer momenteel uitzoekt of het ’zinvol is om een onderzoek te doen naar de borging van het gemeentelijk integriteitsbeleid’. Dat wordt mogelijk in 2019 breder onderzocht.

Halsema neemt nu een voorschot en schrijft aan de raad dat er intussen maatregelen zijn genomen. Zo is de Verklaring Omtrent het Gedrag en ambtseed voor alle nieuwe medewerkers verplicht. Wanneer ambtenaren of externen de organisatie verlaten worden tegenwoordig ook automatisch de toegangspassen geblokkeerd en is toegang tot gemeentesystemen niet meer mogelijk, iets wat voorheen niet gebeurde. Ook zijn maatregelen om de digitale veiligheid te vergroten genomen en zijn er kluizen voor gevoelige informatie. „Er wordt maandelijks gecontroleerd wie toegang heeft tot de beveiligde afdeling van OOV en tot de digitale systemen en informatie. De gegevens van OOV zijn opgeslagen in een beveiligd datacenter en alleen toegankelijk voor OOV medewerkers.”

Desalniettemin wil Halsema „nagaan of deze en andere maatregelen zijn beklijfd en voldoende effect sorteren.” De meting zou jaarlijks herhaald moeten worden. Halsema schrijft verder dat ze met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft afgesproken dat medewerkers die een vertrouwensfunctie hebben, door de AIVD gescreend kunnen worden. „Amsterdam is daarmee de eerste gemeente waar dit gebeurt. Daarnaast ben ik met de minister in gesprek over een project van de AIVD om de aanwijzing van vertrouwensfuncties bij gemeenten in de toekomst verder uit te breiden.”