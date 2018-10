Syriër die bij al-Nusra zat opgepakt in Amsterdam

De Syriër blijkt een vervalst Syrisch paspoort te hebben, met een verzonnen naam. Daarmee vroeg hij in 2014 asiel aan. Dat verzoek werd gehonoreerd, maar in september werd de man herkend als een IS-strijder tijdens een bezoek aan debatcentrum De Balie, bij een documentaire over Raqqa.

„Een van de activisten kwam op een gegeven moment naar me toe om te zeggen dat er een probleem was”, vertelde arabist Jan Jaap de Ruiter (Tilburg University) destijds tegen De Telegraaf. „Hij herkende een man in de zaal als strijder van IS.”

Volgens de AIVD is de man inderdaad betrokken geweest bij gruweldaden, al vocht de man dus niet voor IS, maar voor al-Nusra. Hij is zelf uit Raqqa afkomstig en zou hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Het OM stelt dat hij ’gevechtshandelingen heeft verricht’ en mogelijk betrokken is geweest bij aanslagen in Syrië waarbij veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Ophef

Eind vorig jaar leidde het nieuws dat de man gewoon vrij rondliep in Nederland, terwijl hij in beeld bleek te zijn bij de veiligheidsdiensten, tot gefronste wenkbrauwen. Kamerleden vonden dat ’zeer ernstig’ en ’levensgevaarlijk’ en ook de directie van De Balie reageerde destijds geschokt op het feit dat hij vrij kon binnenlopen.

De verdachte moet vrijdag voor de rechter-commissaris in Rotterdam verschijnen, die dan onder meer bepaalt of hij langer vast blijft. Behalve lidmaatschap van een terroristische organisatie wordt hij verdacht van witwassen.

’Heb hier leven, werk’

Enkele maanden na het tumult bij De Balie gaf de man interviews aan de Volkskrant en tv-programma Nieuwsuur, omdat hij zijn naam wilde zuiveren. „Ik heb mijn leven hier, mijn werk. Dit kan alles kapot maken”, klaagde hij toen.

De man, die zichzelf Aziz noemde, zei in een Amsterdams café te werken. In 2011, toen hij nog in Syrië was, zat hij naar eigen zeggen ondergedoken bij Ahrar al-Sham, een andere islamitische rebellengroepering.