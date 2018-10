Ronald McDonald Huis Friesland sluit deuren

Ronald McDonald Huizen zijn een logeeradres voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen die in het ziekenhuis liggen. In Leeuwarden waren in totaal zeven kamers. Winferd Madlener, de voorzitter bestuur van Ronald McDonaldhuis Friesland zegt dat de bezetting daar de afgelopen vier jaar met de helft was teruggelopen. Hij noemt het „op individueel niveau jammer” voor mensen die er wel gebruik van maakten.

Het MCL heeft zelf, zij het beperkt, mogelijkheden voor ouders om bij hun kind te slapen. Ook bij de couveuseafdeling zijn in de loop van komende maand logeerkamers voor ouders klaar. Het ziekenhuis heeft tevens vijf familiekamers.

Nederland telt nu nog twaalf Ronald McDonald Huizen met deze functie. Er zijn ook in ons land ook drie vakantiehuizen van het Ronald McDonaldKinderfonds en veertien ’huiskamers’ in verschillende ziekenhuizen.