’Beruchte Whitey Bulger (89) vermoord in de bajes’

Dat melden goed ingevoerde bronnen aan de Boston Globe en aan CNN. Bulger was hét kopstuk uit de onderwereld in Boston; hij leidde in de jaren 70 en 80 de gevreesde Winter Hill Gang, de machtigste groep van de stad.

Bulger werd in 2013 veroordeeld tot twee keer levenslang plus vijf jaar, voor onder meer betrokkenheid bij 11 moorden, afpersing en drugshandel. Daarvoor wist hij jarenlang uit de handen van de politie te blijven.

Bulger was dinsdag naar een nieuwe, als ’streng beveiligd’ beschreven gevangenis vervoerd. Waarom dat was gebeurd, konden autoriteiten niet zeggen, schrijft de Daily Mail. In de betreffende gevangenis zijn in drie maanden tijd al drie moorden gepleegd. Volgens critici is het personeel zwaar onderbezet.

Johnny Depp

Het leven van Bulger is verfilmd met onder meer Black mass, waarin Johnny Depp de rol van Bulger speelt en laat zien hoe hij concurrent na concurrent uitschakelt, mede omdat een jeugdvriend bij de FBI werkt en Bulger als informant gebruik, hetgeen laatstgenoemde een groot voordeel geeft.

