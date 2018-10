Vrouw (79) bekogeld met kots: ’Waarom zó vernederen?’

Het verhaal van Coby bezorgt eenieder die het hoort een gevoel van afgrijzen, woede en plaatsvervangende schaamte. ’Uitschot van de maatschappij’ noemt ze de jongens die haar op 20 oktober bekogelden met kots. Het gebeurde ter hoogte van de Rompertsebaan.

De plastic zak eindigt recht in haar gezicht. Cobie herkent de zure, stinkende vloeistof meteen: braaksel. „Mijn haar, kleren en bril zaten helemaal onder. Met kots van een ander. Ik wist niet wat mij overkwam.”

Na het voorval stapte ze op haar fiets en ging richting huis, met alle ongemak vandien. ,,Mijn bril zat helemaal onder het braaksel. Ik durfde het niet aan te raken, zo vies vond ik het. Toen ik thuiskwam sprong ik gelijk onder de douche en waste ik mijn kleren. Maar zelfs daarna voelde ik me nog vies. Ik schaamde me dood en durfde niemand onder ogen te komen.’’

Politie

Cobie vertelt verdrietig aan het AD dat ze ’de groep niets heeft misdaan’. Ze begrijpt er helemaal niets van. Waarom deden die jongens zoiets vernederends?

Diezelfde avond probeert ze telefonisch aangifte te doen. Ze belandt in een lange wachtrij en besloot op te hangen. Haar dochter wil het er niet bij laten zitten en plaatste een bericht op Facebook, dat inmiddels ruim duizend keer is gedeeld. ,,Wie was hier getuige van, of heeft stoere verhalen gehoord en weet wie de daders zijn’’?, vraagt ze.

Cobie gaat alsnog aangifte doen. De politie weet inmiddels van haar verhaal en zal de vrouw slachtofferhulp aanbieden. ,,Het is natuurlijk uiterst vervelend en onsmakelijk wat mevrouw is overkomen. We komen dan ook graag met mensen in contact als hen dit is overkomen”, aldus de politie.