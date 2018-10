’Iedereen houdt van Mickey’

Wibi met Mickey Mouse in Disneyland Parijs. Ⓒ ANP Kippa

Mickey Mouse viert zijn negentigste verjaardag. Een gezegende leeftijd voor een muis. Officieel is hij pas op 18 november jarig, maar het heugelijke feit wordt donderdagavond al gevierd in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky, waar Nederlands grootste Disney-fan Wibi Soerjadi een muzikale ode aan zijn favoriete cartoonfiguurtje brengt. De jarige job komt er speciaal voor over uit Disneyland Parijs. Een primeur voor Nederland.