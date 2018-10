’Ik voelde me zo’n brugpieper’

Halina Reijn: „Heel uitdagend om mezelf weer te moeten bewijzen.” Ⓒ Lumière

Halina Reijn is te zien in Conspiracy of Silence, een nieuwe Zweedse televisieserie over internationale wapenhandel. Spelen op een set waar niemand haar kende bleek een louterende ervaring. „Het was of ik weer helemaal opnieuw moest beginnen.”