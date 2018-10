Esmee (13) al drie dagen vermist: ’Zeer verontrustend’

Esmee ging rond 20.00 uur weg uit het huis van haar moeder, ging met de bus naar een bestemming in de wijk Heerlerbaan, maar kwam daar nooit aan. Het gaat om een meisje van 13 jaar, met een slank postuur, mogelijk een bril, donkerbruin haar, een donkergrijze broek, witte schoenen en een bontkraag.

’Alles al gecheckt’

Op Facebook noemt de politie de vermissing ’zeer verontrustend’, deels omdat het meisje zo jong is, deels omdat de vermissing nu dag 3 ingaat, vertelt een woordvoerder. Uiteraard heeft de politie erover nagedacht of men de foto moest delen, maar op dit moment ziet de politie geen andere uitweg.

„We hebben zondag meteen contact gelegd met de familie, vrienden en kennissen om een beter beeld van haar te krijgen. Waar denk je dat ze naartoe gaat? Heeft ze nog signalen gegeven?”, vertelt de politiewoordvoerder.

„Ze noemen bijvoorbeeld belangrijke punten of mensen. Dan ga je daar kijken. Nu, op dinsdag, kunnen we zeggen: we hebben geen aanknopingspunten meer waar we achteraan kunnen. Alle opsporingsmiddelen zijn uitgeput.”

Door de foto en het signalement te delen, hoopt de politie ’dat mensen haar gezien hebben en herkennen’, aldus de woordvoerder.

Online

Esmee heeft geen telefoon bij zich, maar is nog online geweest na haar verdwijning. Mogelijk heeft ze een tablet meegenomen.