Meisje (13) en man (19) uit Heerlen na drie dagen terecht

De ouders van het meisje riepen via sociale media op haar foto’s te delen en ook de politie had de communicatie opgeschaald, omdat ’alle opsporingsmiddelen uitgeput’ raakten en er geen aanknopingspunten meer waren.

De politie sprak van een „zeer verontrustende vermissing.” Het meisje ging rond 20.00 uur weg uit het huis van haar moeder, ging met de bus naar een niet nader toegelichte bestemming, maar kwam daar nooit aan. Op diezelfde dag verdween een 19-jarige man.

Beiden zijn inmiddels terecht. Een van de tips die de politie kreeg dankzij het online gedeelde vermissingsbericht was de tip dat ze allebei samen waren gezien bij een bushalte. Of ze daadwerkelijk samen waren, is niet bekendgemaakt.