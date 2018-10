Grapperhaus over De Balie-Syriër: ’Inschatting actuele dreiging’

De minister noemt de arrestatie in een brief aan de Tweede Kamer „het resultaat van gedegen onderzoek.” „Zodra strafrechtelijk ingrijpen opportuun werd, is hiertoe overgegaan”, schrijft hij. Volgens Grapperhaus is opgetreden op basis van „actuele dreigingsinschattingen.” Daarop wil hij verder geen toelichting geven.

Ophef De Balie

De 32-jarige Syriër werd vorig jaar in debatcentrum De Balie in Amsterdam herkend door activisten van ’Raqqa is Being Slaughtered Silently’. Zij herkenden hem als IS’er. De AIVD had hem al langer in het vizier, zo bleek. Volgens justitie zat de man in Syrië inderdaad bij een terroristische organisatie, al is het niet IS, maar al-Nusra.

De directie van De Balie reageerde destijds geschokt op het feit dat hij vrij kon binnenlopen bij de bijeenkomst. Ook Tweede Kamerleden waren bezorgd en noemden het ’zeer ernstig’ en ’levensgevaarlijk’.

Interviews

Enkele maanden na het tumult bij De Balie gaf de man interviews de Volkskrant en Nieuwsuur omdat hij zijn naam wilde zuiveren. „Ik heb mijn leven hier, mijn werk. Dit kan alles kapot maken”, klaagde hij. De man, die zichzelf Aziz noemde, zat naar eigen zeggen ondergedoken bij Ahrar al-Sham, een islamitische rebellengroepering, en zou voor 6 jaar in de ’ergste gevangenis van het land’ zijn beland vanwege het lezen van een verboden boek.

En een terrorist? Helemaal niet, stelde Aziz toen. Toch verdenkt het OM hem, onder meer op basis van informatie van de AIVD, nu van deelname aan de gewapende strijd, het verrichten van gevechtshandelingen en een mogelijke rol bij ’aanslagen waarbij veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen’.