Hoofdofficier van justitie ziet ’glijdende schaal’ bedreigingen

Dat zegt Zwinkels tegen NU.nl. „We brengen meer mensen voor de rechter, 2020 liet al een aanzienlijke stijging zien van 15 naar 43 zaken. Datzelfde beeld bood het vorige jaar”, aldus Zwinkels tegen de nieuwswebsite. „We hebben daar ook echt de focus op. Meelopers zijn vaak sociaal geïsoleerd en brengen veel tijd door op het internet. In de Telegramgroepen is de constante boodschap: we worden bedonderd en het zou goed zijn als er mensen zouden opstaan. Het zijn onzekere tijden en volgers worden meegezogen in een verhaal waar ze niet meer uit komen en waar ze steeds sterker in gaan geloven.”

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Bodegraven-zaak, waar het OM vorig jaar hard optrad. Complotdenkers beweerden dat in Bodegraven sprake was van een pedonetwerk dat jonge kinderen zou hebben vermoord. In de Zuid-Hollandse gemeente legden activisten bloemen op graven van vermeende slachtoffers en werden mensen bedreigd. Voor de beweringen was geen enkel bewijs.

„Je ziet dat het rond deze groep (nu) rustig is. We hebben een grens getrokken. Een aantal verdachten verklaarde bij de rechter met het bedreigen en opruien te ver te zijn gegaan. Of dat iets is wat ze nu zeggen voor de rechter of dat het blijvend is, dat is afwachten”, zegt Zwinkels.