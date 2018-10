Opruier Van Z. shopt Sinterklaas op plek JFK

Michael van Z., voorman van de groepering die zichzelf ’De Grauwe Eeuw’ noemt, riep vorig jaar in een Facebookbericht op Sinterklaas te doden. „Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten”, schreef hij.

De oproep van Van Z. leidde tot woede en onbegrip in het hele land. Hij werd opgepakt en veroordeeld voor opruiing, waartegen Van Z. in beroep ging.

Bekijk ook: Bizarre oproep tot moord op Sinterklaas

Anno 2018 lijkt de zelfbenoemd activist weinig spijt te hebben, getuige enkele foto’s die op zijn persoonlijke sociale media-kanalen verschenen. Zo poseert van Z. met een petje waarop de tekst ’Sinterklaas sniper’ prijkt.

Ook deelt Van Z. een gefotoshopt beeld van John F. Kennedy vlak voordat hij werd vermoord, waarop de beroemde Amerikaanse president is vervangen door Sinterklaas. „Voor alle fragiele kolonisten is er deze versie zonder kinderen”, schrijft hij erbij.

Bekijk ook: Zaanstad praat met Grauwe Eeuw over intocht

„Ik zie een kind. Maar die is blond... Dus good to go”, schrijft iemand eronder. „Ja maar die staat veel te ver weg voor al die spetters enzo”, antwoordt Van Z..

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie zegt dat ’de berichtgeving en uitlatingen over de landelijke intocht worden gevolgd’, schrijft het Noordhollands Dagblad. „Mocht sprake zijn van een concrete verdenking van een strafbaar feit, dan kan daartegen strafrechtelijk worden opgetreden, zoals te doen gebruikelijk”, aldus een woordvoerder.

Of in dit geval sprake is van een verdenking, kan de woordvoerder niet aangeven. ,,Dat delen we op voorhand niet met de media.’’

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad wijst ook naar het OM. Die moet beoordelen of Van Z. te ver gaat. De gemeente wil verder niet reageren op ’de uitingen van De Grauwe Eeuw en andere groepen’ en benadrukt nauw samen te werken met justitie en politie.